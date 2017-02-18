ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 февраля «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провёл встречу с Генеральным директором МАГАТЭ Ю.Амано.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду основных вопросов повестки дня Агентства, включая продвижение мирного использования атомной энергии, реформу системы гарантий, международное сотрудничество в области физической ядерной безопасности, реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также инициативу Ю.Амано «Атомы для мира и развития».

Был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и Международным агентством по атомной энергии.