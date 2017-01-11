Голодец провела с регионами селекторное совещание
11.01.2017, 15:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Доме Правительства под председательством Ольги Голодец состоялось всероссийское селекторное совещание с участием руководителей органов власти регионов. В частности, рассматривался ход реализации программы создания в регионах новых мест в общеобразовательных организациях. Всего за 10 лет планируется создать 6,5 млн таких мест.
В 2016 году в 47 субъектах РФ введено в строй 60 школьных объектов на 152 269 учебных мест. По словам Заместителя Председателя Правительства, таким образом в школах создаётся современное образовательное пространство, позволяющее более качественно вести учебный процесс.
На участие в этой программе в 2017 году предварительные заявки подали 76 регионов. Как и в прошлом году, на реализацию программы заложено 25 млрд рублей.
В 2016 году в 47 субъектах РФ введено в строй 60 школьных объектов на 152 269 учебных мест. По словам Заместителя Председателя Правительства, таким образом в школах создаётся современное образовательное пространство, позволяющее более качественно вести учебный процесс.
На участие в этой программе в 2017 году предварительные заявки подали 76 регионов. Как и в прошлом году, на реализацию программы заложено 25 млрд рублей.