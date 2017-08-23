ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу поступил законопроект №254476-7 "О внесении изменений в статьи 20.25 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Авторы инициативы - депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Владимир Сысоев, Андрей Свинцов. Документом предлагается не привлекать к ответственности водителей, которые в силу различных объективных причин вовремя не уплатили штраф за совершение административного правонарушения в области дорожного движения.

В пояснительной записке указано, что в соответствии с действующим законодательством после составления протокола гражданину даётся право в течение 10 дней обжаловать соответствующее постановление и за 60 дней – уплатить необходимую сумму. Если штраф остается неуплаченным, материалы направляются в суд.

"Зачастую, лицо, управляющее транспортным средством, перемещается из региона в регион и, совершив правонарушение в одном субъекте Российской Федерации, может даже не знать об этом", – отмечается в комментарии.