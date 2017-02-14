Госдума намерена приложить усилия для популяризации акции "Бессмертный полк"
14.02.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Депутаты Госдумы РФ приложат максимум усилий для продвижения памятной акции «Бессмертный полк». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в преддверии парламентских слушаний на тему «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк».
«Мы со своей стороны постараемся сделать все, что необходимо от законодателей, чтобы эта инициатива становилась как можно более широкой, глубокой и несла как можно более серьезный положительный эффект для всей нашей страны», - заверил Никонов.
«Историческую память надо, безусловно, защищать, тем более что на этом поле сейчас ведется очень активная борьба», - добавил парламентарий.
По его словам, акция «Бессмертный полк», которая проходит 9 мая, это очень достойный ответ «на все вызовы нашей исторической памяти, нашей идентичности, нашей победе».
«Бессмертный полк» - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской.
«Мы со своей стороны постараемся сделать все, что необходимо от законодателей, чтобы эта инициатива становилась как можно более широкой, глубокой и несла как можно более серьезный положительный эффект для всей нашей страны», - заверил Никонов.
«Историческую память надо, безусловно, защищать, тем более что на этом поле сейчас ведется очень активная борьба», - добавил парламентарий.
По его словам, акция «Бессмертный полк», которая проходит 9 мая, это очень достойный ответ «на все вызовы нашей исторической памяти, нашей идентичности, нашей победе».
«Бессмертный полк» - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской.