Госдума поддержала парламентский запрос Яровой по инциденту в Приозерске
15.03.2017, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума поддержала инициированный Ириной Яровой парламентский запрос в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет по факту происшествия в городе Приозёрске Ленинградской области.
"Остановить хамство, жестокость и насилие возможно только через закон и общественное неравнодушие. Наездник на джипе, посчитавший возможным гнаться за ребёнком, совершать наезд, а потом бросать мальчика на землю и удерживать, пренебрегая ценностью жизни ребёнка, должен отвечать по закону за содеянное", - подчеркнула депутат.
Напомним, что водитель на внедорожнике сбил 10-летнего мальчика, после чего несколько раз ударил его головой о капот, поставил на колени, а позже сдал полицейским. Водителю не понравилось, что ребёнок стрелял из игрушечного автомата поблизости от автомобиля. У мальчика, которого отвезли затем в травмпункт, обнаружили сотрясение головного мозга и ушиб левой височной кости. Повреждений на джипе обнаружено не было.
"Остановить хамство, жестокость и насилие возможно только через закон и общественное неравнодушие. Наездник на джипе, посчитавший возможным гнаться за ребёнком, совершать наезд, а потом бросать мальчика на землю и удерживать, пренебрегая ценностью жизни ребёнка, должен отвечать по закону за содеянное", - подчеркнула депутат.
Напомним, что водитель на внедорожнике сбил 10-летнего мальчика, после чего несколько раз ударил его головой о капот, поставил на колени, а позже сдал полицейским. Водителю не понравилось, что ребёнок стрелял из игрушечного автомата поблизости от автомобиля. У мальчика, которого отвезли затем в травмпункт, обнаружили сотрясение головного мозга и ушиб левой височной кости. Повреждений на джипе обнаружено не было.