Госдума примет закон, позволяющий контролировать зарплаты топ-менеджеров
03.03.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Госдума намерена в весеннюю сессию принять закон, который позволит работникам компаний контролировать зарплаты и премии топ-менеджеров через участие в коллегиальных органах управления. Об этом сообщил сегодня первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ранее замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко анонсировал рассмотрение палатой законопроекта о контроле над зарплатами топ-менеджеров крупных госкорпораций.
«Законопроект уже внесён в Госдуму, и мы будем принимать его в первом чтении. Это законопроект об участии представителей работников в коллегиальных органах управления организацией, - рассказал Исаев. - Мы исходим из того, что если в состав коллегиальных органов будут включены представители работников (именно коллегиальные органы принимают решения о зарплатах, премиях топ- менеджеров – прим. ред.), то этот вопрос будет поставлен под контроль трудящихся», - подчеркнул он.
Политик уточнил, что закон планируется принять в весеннюю сессию нижней палаты парламента.
Ранее замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко анонсировал рассмотрение палатой законопроекта о контроле над зарплатами топ-менеджеров крупных госкорпораций.
«Законопроект уже внесён в Госдуму, и мы будем принимать его в первом чтении. Это законопроект об участии представителей работников в коллегиальных органах управления организацией, - рассказал Исаев. - Мы исходим из того, что если в состав коллегиальных органов будут включены представители работников (именно коллегиальные органы принимают решения о зарплатах, премиях топ- менеджеров – прим. ред.), то этот вопрос будет поставлен под контроль трудящихся», - подчеркнул он.
Политик уточнил, что закон планируется принять в весеннюю сессию нижней палаты парламента.