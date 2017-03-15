Госдума призвала Минтруд более эффективно решать проблемы индексации пенсий
15.03.2017, 19:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Необходимо эффективнее решать проблемы индексации пенсий и пособий по безработице. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, выступая на "правительственном часе" от фракции "Единой России". В "правчасе" принимал участие глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Министр рассказал, что 2016 год был очень неудачным в социальном аспекте. Мы не индексировали пенсии работающим пенсионерам, сэкономили 40 млрд рублей. Но кто-нибудь подсчитал, сколько мы на этом потеряли, сколько людей перестали работать и ушли в нелегальный сектор? Думаю, расчёты покажут далеко за 40 млрд. Министерство работало исходя из благих намерений, но была допущена ошибка", - оценил Тарасенко.
Кроме того, с 2008 года не пересматривались пособия по безработице, которые продолжают выплачиваться в размере 4800 рублей. "Это меньше половины прожиточного минимума. И мы, таким образом, поощряем теневую занятость, так как прожить на эти деньги нельзя, но если работать неофициально, то можно получить существенную прибавку к зарплате. Своими, на первый взгляд, будто бы правильными подходами мы поощряем решения, которые работают против общества", - полагает депутат.
В целом же, резюмировал Тарасенко, министерство свои задачи выполняет, однако оно должно обращать внимание на недостатки в своей работе и стараться оперативно их устранять.
"Министр рассказал, что 2016 год был очень неудачным в социальном аспекте. Мы не индексировали пенсии работающим пенсионерам, сэкономили 40 млрд рублей. Но кто-нибудь подсчитал, сколько мы на этом потеряли, сколько людей перестали работать и ушли в нелегальный сектор? Думаю, расчёты покажут далеко за 40 млрд. Министерство работало исходя из благих намерений, но была допущена ошибка", - оценил Тарасенко.
Кроме того, с 2008 года не пересматривались пособия по безработице, которые продолжают выплачиваться в размере 4800 рублей. "Это меньше половины прожиточного минимума. И мы, таким образом, поощряем теневую занятость, так как прожить на эти деньги нельзя, но если работать неофициально, то можно получить существенную прибавку к зарплате. Своими, на первый взгляд, будто бы правильными подходами мы поощряем решения, которые работают против общества", - полагает депутат.
В целом же, резюмировал Тарасенко, министерство свои задачи выполняет, однако оно должно обращать внимание на недостатки в своей работе и стараться оперативно их устранять.