Госдума сэкономила в 2016 году почти 780 млн рублей
25.01.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За прошедший год работы Госдумы было сэкономлено 779 444 700 рублей. В соответствии с требованием законодательства, данные средства были возвращены в бюджет РФ. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Экономия, по его словам, была достигнута в первую очередь за счёт оптимизации работы депутатского корпуса и организации работы Госдумы: экономия по оплате труда депутатов и их помощников, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных депутатов, уменьшение расходов на авиаперелеты депутатов, снижение командировочных расходов депутатов.
Большая экономия была по региональному блоку работы, а также была оптимизация работы по приёму иностранных делегаций и снижение стоимости контрактов при проведении закупочных процедур.
"Мы сделали всё, чтобы сэкономленный Госдумой средства можно было вернуть в бюджет", - заключил председатель нижней палаты парламента.
Экономия, по его словам, была достигнута в первую очередь за счёт оптимизации работы депутатского корпуса и организации работы Госдумы: экономия по оплате труда депутатов и их помощников, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных депутатов, уменьшение расходов на авиаперелеты депутатов, снижение командировочных расходов депутатов.
Большая экономия была по региональному блоку работы, а также была оптимизация работы по приёму иностранных делегаций и снижение стоимости контрактов при проведении закупочных процедур.
"Мы сделали всё, чтобы сэкономленный Госдумой средства можно было вернуть в бюджет", - заключил председатель нижней палаты парламента.