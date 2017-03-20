ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе совещания участники обсудили сегодняшнюю ситуацию на полигоне «Красный бор» в связи с аннулированием лицензии на обезвреживание и размещение отходов решением суда 14 февраля 2017 г.

Напомним, с конца 2014 г. предприятию была предоставлена лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. А 14 декабря 2015 г. в связи с систематическими грубыми нарушениями природоохранного законодательства Тосненским городским судом введён запрет на осуществление работ по размещению отходов на полигоне.

В совещании приняли участие: заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов, заместитель начальника Департамента Росприроднадзора по СЗФО Наталья Боброва, директор Правового департамента Минприроды России Евгений Шатров, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга Михаил Страхов, генеральный директор СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» Алексей Трутнев и др.

На сегодняшний день, по информации А.Трутнева, предприятие обеспечено финансированием на поддержание безаварийной эксплуатации сооружения. Кроме того, по его словам, ведется проектирование сооружений для обезвреживания жидкой фракции опасных отходов, накопленных на картах полигона. Проектирование будет завершено в сентябре 2017 г.