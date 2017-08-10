Губернатор осмотрел новую школу и детсад и проверил благоустройство дворов в Люберцах в ходе рабочего визита
10.08.2017, 16:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил готовность к открытию новых учреждений образования, а также ознакомился с ходом благоустройства дворовых территорий в Люберцах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом город Люберцы, где проверил готовность к открытию детского сада № 6 "Белоснежка", – говорится в сообщении.
Дошкольное образовательное учреждение построено по государственной программе «Образование Подмосковье» на 2017–2025 годы. Детский сад начнет свою работу 1 сентября. Трехэтажное здание рассчитано на 150 мест, здесь расположены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты логопеда и психолога, изостудия, комната сказок. Все помещения, включая пищеблок, медицинский блок, прачечную, комнаты персонала, оснащены современным оборудованием, административный и обслуживающий персонал полностью укомплектован, отмечается в материале.
Затем Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий на улице Инициативной. Губернатору доложили, что в настоящее время завершена установка новой детской и спортивной площадок, а также устройство пешеходных дорожек. 15 августа здесь начнется асфальтирование, окончание всех работ намечено к 1 сентября, поясняется в пресс-релизе.
Как напомнили в пресс-службе, в соответствии с требованиями закона «О благоустройстве в Московской области» необходимо наличие шести обязательных элементов: детские и спортивные площадки, озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, парковочные места, информационные стенды, зоны для сбора ТБО.
По данным пресс-службы, в городском округе находится 672 дворовые территории. В 2015–2016 годах в муниципальном образовании было комплексно благоустроено 166 дворов, что составляет 24,7% от общего количества. В 2017-м запланировано привести в порядок еще 69. В настоящее время выполнены работы по установке 52 детских и 55 спортивных площадок, кроме того, по 51 адресу заменено асфальтовое покрытие. Каждый элемент благоустройства согласован с жителями домов.
«У нас большая программа, каждый год в Московской области мы благоустраиваем 1,4 тысячи дворов. Вторая наша большая программа – ремонт подъездов. Очень большой запрос у жителей и в этом году мы ремонтируем 32 тысячи подъездов. Здесь очень важно мнение жителей, чтобы они осуществляли приемку подъездов после ремонта, участвовали в обсуждении: какого цвета он будет, что поменять, а что менять не нужно», – сказал в ходе общения с жителями губернатор, его слова приводятся в сообщении.
В завершение рабочей поездки Андрей Воробьев осмотрел новую школу № 28 в Люберцах, которая откроется с началом учебного года, дополняется в материале.
«Мы сейчас проверяем готовность новых школ к учебному сезону. Были уже в Королеве, в Ленинском, Одинцовском районах. В этом году открываем в Подмосковье 26 школ. Каждый год в Московской области становится на 30 тысяч школьников больше. В этом году увеличение первоклассников – на 7,5–8 тысяч». сказал губернатор.
Школа рассчитана на 1100 учащихся, на зачисление в данное образовательное учреждение подано более 700 заявлений. Здесь предусмотрена столовая на 550 мест, актовый зал на 715 человек, тренажерный и хореографический залы, шахматный клуб с напольной доской и ростовыми фигурами, оборудованные зоны отдыха, компьютерные и лингафонные кабинеты, интернет-клуб. Школа полностью оснащена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом – в ней оборудованы 94 интерактивные доски, 216 компьютеров. Для повышения качества образования профильные кабинеты химии, физики, биологии, информатики укомплектованы современным опытно-экспериментальным и лабораторным оборудованием. На территории школы расположены спортивные площадки с беговыми дорожками, игровые комплексы, перечисляется в пресс-релизе.
Учитывая запросы жителей микрорайона, в учебном заведении будут открыты классы с углубленным изучением математики, информатики, физики, а также предпрофильные и профильные классы (10-11-й классы) по трем направлениям: технологическое (физико-математическое), социально-экономическое, универсальное, уточнили в пресс-службе.
Система общего образования городского округа Люберцы включает 43 учреждения. В наступающем учебном году в них будут обучаться более 29 тысяч человек, из которых 3,593 тысячи – первоклассники. Количество обучающихся во вторую смену в городском округе составляет 2,5% от общего числа. В целях ликвидации второй смены предусмотрено строительство корпуса школы № 54 в городском поселке Октябрьский, пристроек к школам № 55 и № 59 в городском поселке Красково, школы на 275 мест в городском поселке Малаховка, заключается в сообщении.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом город Люберцы, где проверил готовность к открытию детского сада № 6 "Белоснежка", – говорится в сообщении.
Дошкольное образовательное учреждение построено по государственной программе «Образование Подмосковье» на 2017–2025 годы. Детский сад начнет свою работу 1 сентября. Трехэтажное здание рассчитано на 150 мест, здесь расположены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты логопеда и психолога, изостудия, комната сказок. Все помещения, включая пищеблок, медицинский блок, прачечную, комнаты персонала, оснащены современным оборудованием, административный и обслуживающий персонал полностью укомплектован, отмечается в материале.
Затем Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий на улице Инициативной. Губернатору доложили, что в настоящее время завершена установка новой детской и спортивной площадок, а также устройство пешеходных дорожек. 15 августа здесь начнется асфальтирование, окончание всех работ намечено к 1 сентября, поясняется в пресс-релизе.
Как напомнили в пресс-службе, в соответствии с требованиями закона «О благоустройстве в Московской области» необходимо наличие шести обязательных элементов: детские и спортивные площадки, озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, парковочные места, информационные стенды, зоны для сбора ТБО.
По данным пресс-службы, в городском округе находится 672 дворовые территории. В 2015–2016 годах в муниципальном образовании было комплексно благоустроено 166 дворов, что составляет 24,7% от общего количества. В 2017-м запланировано привести в порядок еще 69. В настоящее время выполнены работы по установке 52 детских и 55 спортивных площадок, кроме того, по 51 адресу заменено асфальтовое покрытие. Каждый элемент благоустройства согласован с жителями домов.
«У нас большая программа, каждый год в Московской области мы благоустраиваем 1,4 тысячи дворов. Вторая наша большая программа – ремонт подъездов. Очень большой запрос у жителей и в этом году мы ремонтируем 32 тысячи подъездов. Здесь очень важно мнение жителей, чтобы они осуществляли приемку подъездов после ремонта, участвовали в обсуждении: какого цвета он будет, что поменять, а что менять не нужно», – сказал в ходе общения с жителями губернатор, его слова приводятся в сообщении.
В завершение рабочей поездки Андрей Воробьев осмотрел новую школу № 28 в Люберцах, которая откроется с началом учебного года, дополняется в материале.
«Мы сейчас проверяем готовность новых школ к учебному сезону. Были уже в Королеве, в Ленинском, Одинцовском районах. В этом году открываем в Подмосковье 26 школ. Каждый год в Московской области становится на 30 тысяч школьников больше. В этом году увеличение первоклассников – на 7,5–8 тысяч». сказал губернатор.
Школа рассчитана на 1100 учащихся, на зачисление в данное образовательное учреждение подано более 700 заявлений. Здесь предусмотрена столовая на 550 мест, актовый зал на 715 человек, тренажерный и хореографический залы, шахматный клуб с напольной доской и ростовыми фигурами, оборудованные зоны отдыха, компьютерные и лингафонные кабинеты, интернет-клуб. Школа полностью оснащена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом – в ней оборудованы 94 интерактивные доски, 216 компьютеров. Для повышения качества образования профильные кабинеты химии, физики, биологии, информатики укомплектованы современным опытно-экспериментальным и лабораторным оборудованием. На территории школы расположены спортивные площадки с беговыми дорожками, игровые комплексы, перечисляется в пресс-релизе.
Учитывая запросы жителей микрорайона, в учебном заведении будут открыты классы с углубленным изучением математики, информатики, физики, а также предпрофильные и профильные классы (10-11-й классы) по трем направлениям: технологическое (физико-математическое), социально-экономическое, универсальное, уточнили в пресс-службе.
Система общего образования городского округа Люберцы включает 43 учреждения. В наступающем учебном году в них будут обучаться более 29 тысяч человек, из которых 3,593 тысячи – первоклассники. Количество обучающихся во вторую смену в городском округе составляет 2,5% от общего числа. В целях ликвидации второй смены предусмотрено строительство корпуса школы № 54 в городском поселке Октябрьский, пристроек к школам № 55 и № 59 в городском поселке Красково, школы на 275 мест в городском поселке Малаховка, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru