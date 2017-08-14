ОРЕАНДА-НОВОСТИ Только треть новых домов по программе реновации будут панельными, остальное придётся на монолит, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«По нашим оценкам, около 70% всего жилья, возводимого по программе, будет монолитным», - сказал М. Хуснуллин.



Он отметил, что панельные дома будут относиться к новой модернизированной серии.



«В городе достаточно производителей, которые уже модернизировали свои производственные линии. Это и ДСК-1, и заводы «ГВСУ», и завод «ПИК», - подчеркнул глава Стройкомплекса.



Заммэра напомнил, что во вторник на заседании президиума правительства Москвы утверждён стандарт отделки нового жилья, предоставляемого для переселения по программе реновации.



Всего планируется снести 5 144 домов устаревшего жилфонда общей площадью около 16 млн кв. м (более 350 тыс. квартир). Программа коснется около 1 млн москвичей, реализовать ее планируется до 2032 года.



Власти намерены использовать под переселение некоторое количество готовых домов, построенных для других программ.