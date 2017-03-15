Хуснуллин: зарубежные инвесторы интересуется строительством офисов в российской столице
15.03.2017, 14:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Иностранные инвесторы проявляют повышенный интерес к строительству офисной и производственной недвижимости в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на выставке MIPIM 2017 в Каннах.
Проходящая сейчас в Каннах международная выставка MIPIM 2017 показала, что иностранные инвесторы стали проявлять повышенный интерес к новым масштабным проектам по строительству офисов и производственных площадей в Москве. Ранее стабильным был интерес в основном к проектам жилой недвижимости.
Как рассказал Марат Хуснуллин, Москва, в частности, получила предложение по строительству офисного центра площадью около 100 тыс. кв. метров. «В ближайшие месяцы мы проработаем это предложение, подберем совместно с инвестором возможный земельный участок под его размещение», — сказал глава Стройкомплекса.
Также участники рынка заинтересовались проектами транспортно-пересадочных узлов в столице. По заявлению Марата Хуснуллина, в текущем году в Москве могут быть выставлены на торги 15–18 проектов ТПУ.
Напомним, что вчера глава Стройкомплекса открыл стенд Правительства Москвы, где столица представила мегапроекты, обладающие высоким инвестиционным потенциалом. Среди них реновация промышленных зон, развитие территорий набережных Москвы-реки, создание знаковых парков и др. На отдельном стенде пройдет презентация первого в Москве крытого тематического парка развлечений «Остров Мечты» (ГК «Регионы»).
Проходящая сейчас в Каннах международная выставка MIPIM 2017 показала, что иностранные инвесторы стали проявлять повышенный интерес к новым масштабным проектам по строительству офисов и производственных площадей в Москве. Ранее стабильным был интерес в основном к проектам жилой недвижимости.
Как рассказал Марат Хуснуллин, Москва, в частности, получила предложение по строительству офисного центра площадью около 100 тыс. кв. метров. «В ближайшие месяцы мы проработаем это предложение, подберем совместно с инвестором возможный земельный участок под его размещение», — сказал глава Стройкомплекса.
Также участники рынка заинтересовались проектами транспортно-пересадочных узлов в столице. По заявлению Марата Хуснуллина, в текущем году в Москве могут быть выставлены на торги 15–18 проектов ТПУ.
Напомним, что вчера глава Стройкомплекса открыл стенд Правительства Москвы, где столица представила мегапроекты, обладающие высоким инвестиционным потенциалом. Среди них реновация промышленных зон, развитие территорий набережных Москвы-реки, создание знаковых парков и др. На отдельном стенде пройдет презентация первого в Москве крытого тематического парка развлечений «Остров Мечты» (ГК «Регионы»).