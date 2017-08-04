III Культурный форум регионов России пройдёт в Москве в сентябре
04.08.2017, 13:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 сентября 2017 года в Москве состоится III Культурный форум регионов России. В этом году он будет посвящён рассмотрению актуальных вопросов взаимодействия образования и культуры, участия НКО в становлении культуры гражданской солидарности и согласия для решения проблем социокультурного развития, сохранения культурного наследия регионов России, укрепления единого социокультурного пространства.
На форуме состоится презентация лучших региональных практик социокультурного развития в регионах. В ходе мероприятия будут подведены итоги межрегиональных круглых столов и конференций, которые прошли по единой тематике в рамках регионального блока форума в 4 федеральных округах. Также будут сформулированы адресные рекомендации для органов власти по актуальным вопросам социокультурного развития регионов.
Целью Форума является содействие повышению качества и эффективности реализации Основ и Стратегии государственной культурной политики в регионах России и развитие механизмов взаимодействия образования и культуры с сектором НКО в становлении культуры гражданского участия в решении вопросов социокультурного развития и сохранения культурного наследия регионов России.
Культурный форум регионов России – межведомственная и межсекторная площадка, созданная в 2014 году для обсуждения региональных аспектов формирования и реализации «Основ государственной культурной политики в Российской Федерации» и «Стратегии государственной культурной политики в Российской Федерации на период до 2030 года».
На форуме состоится презентация лучших региональных практик социокультурного развития в регионах. В ходе мероприятия будут подведены итоги межрегиональных круглых столов и конференций, которые прошли по единой тематике в рамках регионального блока форума в 4 федеральных округах. Также будут сформулированы адресные рекомендации для органов власти по актуальным вопросам социокультурного развития регионов.
Целью Форума является содействие повышению качества и эффективности реализации Основ и Стратегии государственной культурной политики в регионах России и развитие механизмов взаимодействия образования и культуры с сектором НКО в становлении культуры гражданского участия в решении вопросов социокультурного развития и сохранения культурного наследия регионов России.
Культурный форум регионов России – межведомственная и межсекторная площадка, созданная в 2014 году для обсуждения региональных аспектов формирования и реализации «Основ государственной культурной политики в Российской Федерации» и «Стратегии государственной культурной политики в Российской Федерации на период до 2030 года».
Источник: https://culture.bashkortostan.ru