Игорь Васильев поручил провести тотальную проверку управляющих компаний
05.03.2017, 19:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Кировской области Игорь Васильев поручил провести тотальную проверку управляющих компаний и привлечь виновных к ответственности в связи с гибелью женщины от снега, упавшего с крыши четырёэхэтажного дома в Кирове.
"Нельзя допустить повторения трагедии", - заявил он на экстренном заседании городского штаба.
5 марта на улице Преображенской в Кирове с крыши 4-этажного дома на женщину, идущую по тротуару с внуком, сошёл пласт снега со льдом. Кировчанка 1950 года рождения получила смертельные травмы. К счастью, 5-летний ребёнок не пострадал. Сразу после того, как стало известно о случившемся, глава региона распорядился экстренно собрать городской штаб.
- Поручаю детально разобраться в ситуации: что привело к трагедии, кто ответствен за случившееся. Завтра доложить мне о результатах расследования. Виновные в случившемся должны быть наказаны, – заявил глава региона. – Нельзя допустить повторения трагедии.
По итогам заседания штаба, Игорь Васильев поручил городским властям оказать всю необходимую поддержку семье погибшей – материальную и психологическую. Глава региона также поручил руководству муниципалитета лично осмотреть все проблемные здания:
- Хватит принимать доклады. Сами сегодня пройдите по каждому адресу, лично оцените ситуацию, – поставил задачу Игорь Васильев.
На заседании штаба врио губернатора Кировской области обратился к представителям надзорных и правоохранительных органов с просьбой провести тотальную проверку всех управляющих компаний.
О мерах, принятых по факту трагедии на улице Преображенской в Кирове, а также об исполнении данных поручений, Игорь Васильев потребовал докладывать ему лично.
"Нельзя допустить повторения трагедии", - заявил он на экстренном заседании городского штаба.
5 марта на улице Преображенской в Кирове с крыши 4-этажного дома на женщину, идущую по тротуару с внуком, сошёл пласт снега со льдом. Кировчанка 1950 года рождения получила смертельные травмы. К счастью, 5-летний ребёнок не пострадал. Сразу после того, как стало известно о случившемся, глава региона распорядился экстренно собрать городской штаб.
- Поручаю детально разобраться в ситуации: что привело к трагедии, кто ответствен за случившееся. Завтра доложить мне о результатах расследования. Виновные в случившемся должны быть наказаны, – заявил глава региона. – Нельзя допустить повторения трагедии.
По итогам заседания штаба, Игорь Васильев поручил городским властям оказать всю необходимую поддержку семье погибшей – материальную и психологическую. Глава региона также поручил руководству муниципалитета лично осмотреть все проблемные здания:
- Хватит принимать доклады. Сами сегодня пройдите по каждому адресу, лично оцените ситуацию, – поставил задачу Игорь Васильев.
На заседании штаба врио губернатора Кировской области обратился к представителям надзорных и правоохранительных органов с просьбой провести тотальную проверку всех управляющих компаний.
О мерах, принятых по факту трагедии на улице Преображенской в Кирове, а также об исполнении данных поручений, Игорь Васильев потребовал докладывать ему лично.