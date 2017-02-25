Иннополис проведёт первую в РФ финтех-олимпиаду для школьников
25.02.2017, 13:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14—16 апреля Университет Иннополис проведёт финал Всероссийской школьной олимпиады «ФинТех 2017» в формате хакатона. В соревновании участвуют команды по 2—3 человека. В течение двух дней они пройдут путь от идеи до работающего прототипа, решая настоящие индустриальные задачи. Для этого потребуются знания по обработке естественного языка, настройке экспертных систем и проектированию чат-ботов.
Это первое в России олимпиадное соревнование по финансовым технологиям для школьников. Задачи для хакатона составляются вместе с партнёрами, которые предоставили образовательный контент для подготовки к олимпиаде, дали набор методов для доступа к функциональности программ и компетенции по чат-ботам и подготавили подарки для победителей хакатона.
Желающим попасть на хакатон необходимо зарегистрироваться на заочный отборочный этап до 6 марта на сайте финтех-олимпиады. Участие бесплатное.
Со следующего учебного года финтех-олимпиада Университета Иннополис будет проходить в три этапа: заочный теоретический, заочный командный и очный командный.
Это первое в России олимпиадное соревнование по финансовым технологиям для школьников. Задачи для хакатона составляются вместе с партнёрами, которые предоставили образовательный контент для подготовки к олимпиаде, дали набор методов для доступа к функциональности программ и компетенции по чат-ботам и подготавили подарки для победителей хакатона.
Желающим попасть на хакатон необходимо зарегистрироваться на заочный отборочный этап до 6 марта на сайте финтех-олимпиады. Участие бесплатное.
Со следующего учебного года финтех-олимпиада Университета Иннополис будет проходить в три этапа: заочный теоретический, заочный командный и очный командный.