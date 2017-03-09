ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инвестор «Восточный ЛУЧ» Свободного порта Владивосток строит жилой комплекс в микрорайоне «Зелёный угол» с объёмом инвестиций 344,8 млн рублей. Первый дом планируется сдать в декабре текущего года, ещё два других будут построены в июне 2018 года.

По словам директора компании Владислава Дарьинского, в течение десяти лет будет построено 30 жилых домов эконом-класса. «Преференции инвестора Свободного порта позволяют существенно снизить издержки при строительстве. Благодаря этому мы готовы предлагать жильё с более низкой стоимостью по сравнению с рынком», - отметил инвестор.

Стоимость квартиры составит 48 тысяч рублей за один квадратный метр. Таким образом квартира площадью 52 кв. метра будет строить 2,5 млн рублей. Часть квартир отводится для участников программы «Жильё для российской семьи», для которых стоимость квадратного метра составит 35 тыс. рублей.

Отметим, что Владивосток находится на четвёртом месте по стоимости жилья. Столицу Приморья по этому показателю опережают только Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По данным Росстата за IV квартал 2016 года, средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Приморье составляла свыше 70,8 тыс. рублей, на вторичном – более 83 тыс. рублей.

На территории строительной площадке установлены веб-камеры, участники долевого строительства могут в режиме реального времени через Интернет следить за ходом работ с любого устройства. В настоящее время проведены работы по закладке фундамента первого дома и начато возведение его каркаса. В новых квартирах уже будет цементная стяжка, пластиковые окна, входная дверь, межкомнатные перегородки, радиаторы отопления с горизонтальной разводкой, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая все счётчики. Застройщик страхует каждую квартиру на полную стоимость на период строительства. Также застрахованы строительно-монтажные риски и период постгарантийного обслуживания зданий на 5 лет, включая гражданскую ответственность.

Первые этажи новых зданий полностью предназначаются для нежилых социально-значимых помещений. Здесь разместятся детские клубы, медицинские центры, фитнес-залы, спортивные площадки, детские игровые комплексы, магазины и другие социально значимые объекты. На остальных этажах предусмотрена планировка двух - и трёхкомнатных квартир. Также предполагается создание открытых и закрытых парковок на придомовой территории жилого комплекса.