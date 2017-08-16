Инвесторы из Поднебесной построят в Краснодаре современный мусороперерабатывающий завод
16.08.2017, 12:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Переговоры с делегацией представителей крупного бизнеса КНР провели руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Швец и глава Краснодара Евгений Первышов. Бизнес-сообщество Китая представляли вице-президент корпорации «China CAMC Engineering» Ван Юйхан, представитель государственного банка развития Китая Ли Якан, сотрудники крупной международной корпорации «SINOMACH Group».
Василий Швец отметил, что Краснодарский край – стабильный и динамично развивающийся регион: объём прибыли, полученной от иностранных инвестиций, только в 2016 году составил почти 1,5 млрд долларов.
– Краснодар является лидером по промышленному производству на территории края, хорошо развиты лёгкая, пищевая, бумажная, металлообрабатывающая промышленность. При участии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мы презентовали первый в России вагон-термос, который может перевозить скоропортящиеся грузы. Производство такой техники позволит значительно увеличить товарооборот между Краснодарским краем и другими регионами, – рассказал Василий Швец.
--- Информация: Специализированный ресурс предлагает приобрести квартиру в Краснодаре в новостройках от застройщика ССК в любом районе города. СК «ССК» - одна из ведущих компаний на рынке недвижимости Краснодара, которая работает с 2013 года. «ССК» возводит 220 000 квадратных метров доступного жилья, используя только собственные активы. Компания придерживается принципов максимальной открытости и прозрачности в своей работе. ---
Он также отметил, что инвестиционное законодательство в Краснодарском крае – одно из самых эффективных в России и гарантирует существенные налоговые льготы, а также субсидии для крупных инвесторов.
В ходе встречи обсудили возможные проекты сотрудничества. К примеру, участие в развитии индустриального парка на территории Восточной промышленной зоны Краснодара на территории в 330 га, первая очередь которой готовится к открытию.
Ещё одна отрасль для инвестиций – городской транспорт. Краснодар крайне заинтересован в развитии и модернизации сети городского общественного транспорта. В первую очередь столице Кубани необходимо развивать самый популярный и эффективный общественный транспорт – трамвай, который перевозит порядка 80 млн пассажиров ежегодно.
В ближайшей перспективе в Краснодаре необходимо построить около 33 км трамвайных линий для «включения» в зону обслуживания трамвайными маршрутами новых микрорайонов и реконструировать порядка 24 км. Помимо этого, требуется модернизация и обновление большей части подвижного состава трамваев, троллейбусов и автобусов, развивать контактную троллейбусную сеть. Предварительная потребность в инвестициях в комплексную модернизацию общественного транспорта – 250 млн долларов.
От имени корпорации «SINOMACH Group» Ван Юйхан выразил заинтересованность развития проектов в Краснодаре и отметил возможность сотрудничества по этому вопросу.
– Считаю, что в ближайшее время мы должны создать рабочую группу для обсуждения и ускорения дальнейшей работы. Наша компания уже имеет опыт в создании подобных проектов, – сказал Ван Юйхан.
Одним из перспективных для китайских компаний проектов, который может стать успешным инвестиционным стартом и демонстрацией возможностей сотрудничества между Краснодаром и Китаем Ван Юйхан назвал строительство современного мусороперерабатывающего предприятия.
Василий Швец и Евгений Первышов отметили, что 2017-й объявлен в России Годом экологии, и в этой связи изучение опыта по сбору и утилизации отходов будет для Краснодара актуальным и полезным.
Василий Швец отметил, что Краснодарский край – стабильный и динамично развивающийся регион: объём прибыли, полученной от иностранных инвестиций, только в 2016 году составил почти 1,5 млрд долларов.
– Краснодар является лидером по промышленному производству на территории края, хорошо развиты лёгкая, пищевая, бумажная, металлообрабатывающая промышленность. При участии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мы презентовали первый в России вагон-термос, который может перевозить скоропортящиеся грузы. Производство такой техники позволит значительно увеличить товарооборот между Краснодарским краем и другими регионами, – рассказал Василий Швец.
--- Информация: Специализированный ресурс предлагает приобрести квартиру в Краснодаре в новостройках от застройщика ССК в любом районе города. СК «ССК» - одна из ведущих компаний на рынке недвижимости Краснодара, которая работает с 2013 года. «ССК» возводит 220 000 квадратных метров доступного жилья, используя только собственные активы. Компания придерживается принципов максимальной открытости и прозрачности в своей работе. ---
Он также отметил, что инвестиционное законодательство в Краснодарском крае – одно из самых эффективных в России и гарантирует существенные налоговые льготы, а также субсидии для крупных инвесторов.
В ходе встречи обсудили возможные проекты сотрудничества. К примеру, участие в развитии индустриального парка на территории Восточной промышленной зоны Краснодара на территории в 330 га, первая очередь которой готовится к открытию.
Ещё одна отрасль для инвестиций – городской транспорт. Краснодар крайне заинтересован в развитии и модернизации сети городского общественного транспорта. В первую очередь столице Кубани необходимо развивать самый популярный и эффективный общественный транспорт – трамвай, который перевозит порядка 80 млн пассажиров ежегодно.
В ближайшей перспективе в Краснодаре необходимо построить около 33 км трамвайных линий для «включения» в зону обслуживания трамвайными маршрутами новых микрорайонов и реконструировать порядка 24 км. Помимо этого, требуется модернизация и обновление большей части подвижного состава трамваев, троллейбусов и автобусов, развивать контактную троллейбусную сеть. Предварительная потребность в инвестициях в комплексную модернизацию общественного транспорта – 250 млн долларов.
От имени корпорации «SINOMACH Group» Ван Юйхан выразил заинтересованность развития проектов в Краснодаре и отметил возможность сотрудничества по этому вопросу.
– Считаю, что в ближайшее время мы должны создать рабочую группу для обсуждения и ускорения дальнейшей работы. Наша компания уже имеет опыт в создании подобных проектов, – сказал Ван Юйхан.
Одним из перспективных для китайских компаний проектов, который может стать успешным инвестиционным стартом и демонстрацией возможностей сотрудничества между Краснодаром и Китаем Ван Юйхан назвал строительство современного мусороперерабатывающего предприятия.
Василий Швец и Евгений Первышов отметили, что 2017-й объявлен в России Годом экологии, и в этой связи изучение опыта по сбору и утилизации отходов будет для Краснодара актуальным и полезным.