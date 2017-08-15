ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект Добро Mail.Ru провёл опрос, посвящённый доверию в сфере благотворительности. Оказалось, что россияне жертвуют, несмотря на недоверие, при этом двум третям благотворителей интересно, куда уходят их деньги. Вот только проверять эту информацию готовы не все.

Исследование помогло выявить несколько важных поведенческих факторов российских благотворителей. Парадоксально, но среди тех, кто подаёт нуждающимся на улице, половина им не доверяет, 43% иногда сомневаются, и только 6% абсолютно уверены в честности сборщиков средств. Среди тех, кто предпочитает оказывать помощь через фонды, доля бдительных граждан выше: 63% не доверяют людям, собирающим пожертвования и милостыню на улице.

Благотворителям хочется знать, что деньги используются по назначению. 77% тех, кто жертвует через фонды, и 69% тех, кто подаёт на улице, отметили, что для них важна эта информация. При этом, когда речь идёт об уличных собирателях помощи, далеко не все готовы реально проверять, на что пошли средства, или требовать от них отчетов. Среди россиян, помогающих только через фонды, возможностью такой «проверки на мошенничество» воспользовались бы больше половины (57%), а среди приверженцев несистемной «уличной» благотворительности эта доля ниже: 45%.

При этом с пожертвованиями в фонды ситуация иная: 63% опрошенных намерены ознакомиться с отчётами об использовании средств. Честные благотворительные организации размещают отчёты на своих сайтах регулярно, в отличие от уличных сборщиков.

Уровень доверия к фондам выше, чем к уличным акциям. Две трети (66%) всех опрошенных склонны верить в честность фондов. Остальные сомневаются или уверены в их недобросовестности.