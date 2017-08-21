Из бюджета Ульяновской области на социальную поддержку населения выделено 165 млн руб.
21.08.2017, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По информации специалистов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона, свыше 53 млн руб. перечислено ветеранам труда Ульяновской области.
Около 48 млн руб. направлено на предоставление пособий и ежемесячных денежных компенсаций расходов на ЖКУ ветеранам труда федерального значения, труженикам тыла, реабилитированным лицам.
Порядка 22 млн руб. выделено на выплаты при многоплодных родах, около 13 млн руб. перечислено на поддержку многодетных семей, порядка 12 млн руб. - на ежемесячные пособия на детей.
Кроме того, 10 млн руб. направлено педагогам, работающим и проживающим в сельской местности.
Около 48 млн руб. направлено на предоставление пособий и ежемесячных денежных компенсаций расходов на ЖКУ ветеранам труда федерального значения, труженикам тыла, реабилитированным лицам.
Порядка 22 млн руб. выделено на выплаты при многоплодных родах, около 13 млн руб. перечислено на поддержку многодетных семей, порядка 12 млн руб. - на ежемесячные пособия на детей.
Кроме того, 10 млн руб. направлено педагогам, работающим и проживающим в сельской местности.
Источник: https://ulgov.ru