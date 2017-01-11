Железняк: России и США предстоит нелёгкий путь восстановления отношений
11.01.2017, 14:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Своими нападками на Россию Обама пытался отвлечь внимание американцев от огромного количества проблем, накопившихся внутри страны, отметил заместитель секретаря Генсовета Партии
Прощальная речь Барака Обамы выглядела сеансом самовнушения или циничного жульничества со слезами на глазах. Только человек, далекий от адекватного восприятия действительности, мог бы оценить деятельность Обамы на посту президента США как успешную. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя прощальную речь 44-го президента США.
«Даже если не обсуждать редкие сомнительные достижения Обамы во внутренней политике, типа скандальной реформы здравоохранения, легализации однополых браков и затыкания дыр в экономике двукратным увеличением государственного долга, вся внешнеполитическая деятельность президента США оказалась абсолютно провальной. Количество конфликтов и глобальных угроз, спровоцированных действиями США за период руководства Обамы, увеличилось, а не сократилось», - подчеркнул парламентарий.
«В какой бы части планеты ни пытался Обама навязывать свою волю и насаждать оружием и интригами свое представление о демократии, он явно не оправдал выданную авансом Нобелевскую премию мира», - добавил депутат.
Железняк также уверен, что результаты президентских выборов, где Клинтон продвигалась Обамой как преемница, «доказали усталость и неудовлетворенность американцев деятельностью нынешней американской администрации».
Прощальная речь Барака Обамы выглядела сеансом самовнушения или циничного жульничества со слезами на глазах. Только человек, далекий от адекватного восприятия действительности, мог бы оценить деятельность Обамы на посту президента США как успешную. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя прощальную речь 44-го президента США.
«Даже если не обсуждать редкие сомнительные достижения Обамы во внутренней политике, типа скандальной реформы здравоохранения, легализации однополых браков и затыкания дыр в экономике двукратным увеличением государственного долга, вся внешнеполитическая деятельность президента США оказалась абсолютно провальной. Количество конфликтов и глобальных угроз, спровоцированных действиями США за период руководства Обамы, увеличилось, а не сократилось», - подчеркнул парламентарий.
«В какой бы части планеты ни пытался Обама навязывать свою волю и насаждать оружием и интригами свое представление о демократии, он явно не оправдал выданную авансом Нобелевскую премию мира», - добавил депутат.
Железняк также уверен, что результаты президентских выборов, где Клинтон продвигалась Обамой как преемница, «доказали усталость и неудовлетворенность американцев деятельностью нынешней американской администрации».