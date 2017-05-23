ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Трагедия в Манчестере свидетельствует о бесчеловечности террора и уязвимости любой страны перед этим злом, поэтому необходимо наконец отодвинуть в сторону политические разногласия и объединить усилия всех стран для эффективного противодействия террору. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, выражая слова соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Великобритании.

Парламентарий подчеркнул, что своими кровавыми преступлениями террористы пытаются заставить мир содрогнуться и жить в страхе. "Но не страх, а необходимость усиления внимания к вопросам международной безопасности должны объединять страны в борьбе с терроризмом. Россия всегда предлагала совместные действия в этом направлении, и мы убеждены, что только вместе возможно эффективно противостоять этой глобальной угрозе", - уверен он.

При этом не только вопросы внутренней безопасности обеспечивают защиту от террористов, но также грамотная миграционная политика, сохранение социальной стабильности и ответственные действия государства во внешней политике.

По мнению депутата, западные страны, включая Великобританию, демонстрируют на Ближнем Востоке деструктивную позицию, не способствуя скорейшему прекращению внутрисирийского конфликта, что явно играет на руку террористическим группировкам.