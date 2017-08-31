Железняк: Цель госполитики в сфере обороны – защита нашей мирной жизни
31.08.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская армия на деле большими успехами в борьбе с терроризмом в Сирии доказала мощь, высокий профессионализм военнослужащих и силу современного отечественного оружия. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк по итогам "Рейтинга военной силы 2017 года", который составил аналитический портал Global Firepower.
"Россияне гордятся армией и флотом, высокий "силовой индекс" наших вооружённых сил очевиден. Наши военные воспитаны на славных многовековых традициях отечественного ратного дела, силе духа и подвиге героических предков, умевших беззаветно защищать Родину", – подчеркнул парламентарий.
По мнению Железняка, несмотря на постоянные нападки и провокации, санкции и угрозы со стороны недругов России, "наша страна развивается, становится сильнее, укрепляет обороноспособность и повышает безопасность государства".
"Целью государственной политики в сфере обороны всегда остаётся защита страны и граждан, нашей мирной жизни, независимости и национальных интересов. У нас сильная армия и зарубежные рейтинги тут ни при чём. Мы строго придерживаемся оборонной доктрины, не нападаем первыми и стремимся к мирному урегулированию любых конфликтных ситуаций, к чему призываем и наших оппонентов", – заявил замсекретаря Генсовета Партии.
"Но тем, кто намеревается угрожать России и разговаривать с нашим народом с позиции силы, стоит помнить, что российские военные всех поколений – воины-победители и много раз в истории доказывали, что умеют достойно давать отпор любому противнику и ломать хребты самым сильным агрессорам, казавшимся миру непобедимыми", – резюмировал Железняк.
"Россияне гордятся армией и флотом, высокий "силовой индекс" наших вооружённых сил очевиден. Наши военные воспитаны на славных многовековых традициях отечественного ратного дела, силе духа и подвиге героических предков, умевших беззаветно защищать Родину", – подчеркнул парламентарий.
По мнению Железняка, несмотря на постоянные нападки и провокации, санкции и угрозы со стороны недругов России, "наша страна развивается, становится сильнее, укрепляет обороноспособность и повышает безопасность государства".
"Целью государственной политики в сфере обороны всегда остаётся защита страны и граждан, нашей мирной жизни, независимости и национальных интересов. У нас сильная армия и зарубежные рейтинги тут ни при чём. Мы строго придерживаемся оборонной доктрины, не нападаем первыми и стремимся к мирному урегулированию любых конфликтных ситуаций, к чему призываем и наших оппонентов", – заявил замсекретаря Генсовета Партии.
"Но тем, кто намеревается угрожать России и разговаривать с нашим народом с позиции силы, стоит помнить, что российские военные всех поколений – воины-победители и много раз в истории доказывали, что умеют достойно давать отпор любому противнику и ломать хребты самым сильным агрессорам, казавшимся миру непобедимыми", – резюмировал Железняк.
Источник: Единая Россия