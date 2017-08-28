ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ухудшение ситуации на Донбассе, о котором заявляет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, связано исключительно с невыполнением Киевом Минских соглашений и нарушениями со стороны ВСУ режима перемирия. Такое мнение высказал замсекретаря Генсовета «Единой России», член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк, комментируя высказывание Волкера о том, что Россия якобы хочет «заморозить» ситуацию в Донбассе.

«Господин Волкер верно подметил, что никакие санкции в отношении России, ни экономические, ни политические, не влияют позитивно на обстановку на Донбассе. Это и понятно, поскольку Москва, как не раз заявляло руководство нашей страны, не является участником конфликта на Донбассе. Причиной «замороженности» ситуации на Донбассе является саботаж Киевом принятых нормандской четверкой решений и постоянные провокации ВСУ в период «школьного перемирия». А все санкции, введенные США и их партнерами в ЕС против России, нарушают международные правила и не имеют под собой никакой причины, кроме попыток сдержать развитие и усиление нашей страны», - подчеркнул парламентарий.

По мнению Железняка, прогнозы Волкера об изоляции России со стороны мирового сообщества выглядят очередными фантазиями. «Это лишь новая попытка давления и навязывания своего мнения другим странам. В современном фактически уже многополярном мире Россия по определению не может оказаться в изоляции из-за болезненной ревности Вашингтона. Политика США в отношении России и многих других стран не получает поддержки в большей части мира и лишь осложняет внешнеполитические действия Америки», - считает Железняк.