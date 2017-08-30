Железняк осудил похищение в Киеве журналистки российского Первого канала
30.08.2017, 20:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк выразил своё негодование в связи с похищением в Киеве журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой.
"Мы требуем немедленного освобождения российской журналистки, выполнявшей на Украине свой профессиональный долг по освещению ситуации в стране, настаиваем на объяснениях и извинениях со стороны властей Украины", - заявил парламентарий.
По его словам, совершённое в отношении российской журналистки преступление требует оперативного расследования и привлечения к ответственности виновных в похищении человека.
"При этом очевидно, что рассчитывать на объективность и профессионализм украинских силовиков и киевских властей нет смысла, в стране творятся хаос и беззаконие. Поэтому мы будем предпринимать собственные шаги и обращаться в международные правозащитные организации, организации журналистов с требованием оказать давление на украинские власти, которые на протяжении всего периода внутриукраинского конфликта ведут настоящую охоту за независимыми журналистами. Российские журналисты уже становились не раз жертвами бандитов и националистов, которые правят бал в Киеве", - отметил Железняк.
По его мнению, нельзя допустить безнаказанности преступников. "Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть Анну и сурово наказать похитивших её преступников", - подчеркнул парламентарий.
"Оказывается, на Украине похищения девушек-журналистов совершаются в "правовом поле". Видимо, так же, как пытки и убийства других журналистов и общественников. Саморазоблачение СБУ вызывает оторопь своей дикостью. Неужели и в этот раз у европейских и международных правозащитных и журналистских организаций не хватит смелости сказать правду о том, что творится в этом бандеровском рейхе?" - заключил Железняк.
"Мы требуем немедленного освобождения российской журналистки, выполнявшей на Украине свой профессиональный долг по освещению ситуации в стране, настаиваем на объяснениях и извинениях со стороны властей Украины", - заявил парламентарий.
По его словам, совершённое в отношении российской журналистки преступление требует оперативного расследования и привлечения к ответственности виновных в похищении человека.
"При этом очевидно, что рассчитывать на объективность и профессионализм украинских силовиков и киевских властей нет смысла, в стране творятся хаос и беззаконие. Поэтому мы будем предпринимать собственные шаги и обращаться в международные правозащитные организации, организации журналистов с требованием оказать давление на украинские власти, которые на протяжении всего периода внутриукраинского конфликта ведут настоящую охоту за независимыми журналистами. Российские журналисты уже становились не раз жертвами бандитов и националистов, которые правят бал в Киеве", - отметил Железняк.
По его мнению, нельзя допустить безнаказанности преступников. "Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть Анну и сурово наказать похитивших её преступников", - подчеркнул парламентарий.
"Оказывается, на Украине похищения девушек-журналистов совершаются в "правовом поле". Видимо, так же, как пытки и убийства других журналистов и общественников. Саморазоблачение СБУ вызывает оторопь своей дикостью. Неужели и в этот раз у европейских и международных правозащитных и журналистских организаций не хватит смелости сказать правду о том, что творится в этом бандеровском рейхе?" - заключил Железняк.
Источник: Единая Россия