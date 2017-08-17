Железняк: сотрудничество РФ и КНР - стабилизирующий фактор мировой политики
Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк провёл рабочую встречу с советником-посланником Китайской народной республики в РФ Чжан Сяо.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о высоком уровне российско-китайских отношений. Железняк отметил значение дальнейшего всестороннего развития диалога между двумя странами и подчеркнул, что Россия и Китай демонстрируют мировому сообществу пример конструктивного сотрудничества, построенного на принципах добрососедства, доверия и ответственности.
«Со стороны «Единой России» мы всячески способствуем укреплению связей между нашими партиями и народами. КПК и «Единая Россия» действуют на основе соглашения о сотрудничестве, и мы стремимся развивать многосторонние контакты с Китаем, поддерживая не только межпартийный диалог, но и всесторонне развивая взаимодействие на уровне народной дипломатии. С каждым годом наши связи расширяются, углубляя взаимную интеграцию в экономической и социально-культурной сферах, а также в вопросах укрепления безопасности двух стран», - заявил он.
По словам депутата, успешное российско-китайское сотрудничество развивается в рамках уже ставших традиционными заседаний межпартийного диалога и Форума. На этом фоне эффективно расширять контакты между регионами России и китайскими провинциями, полагает он.
Железняк добавил, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами, уважающими интересы друг друга. «Это в первую очередь демонстрируют доверительные отношения и интенсивные контакты лидеров наших стран. Задача ведущих политических сил РФ и КНР, которыми являются Коммунистическая партия Китая и «Единая Россия», приложить все необходимые усилия, чтобы способствовать максимально эффективной реализации намеченных проектов между нашими странами и постоянно искать новые формы сотрудничества. В числе приоритетных задач - содействие сопряжению двух крупнейших проектов ЕАЭС и нового Шелкового пути, которое ускорит развитие регионов нашей страны и КНР», - сказал замсекретаря Генсовета Партии.