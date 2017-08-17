ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия и Китай демонстрируют мировому сообществу пример конструктивного сотрудничества, построенного на принципах добрососедства, считает замсекретаря Генсовета Партии

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк провёл рабочую встречу с советником-посланником Китайской народной республики в РФ Чжан Сяо.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о высоком уровне российско-китайских отношений. Железняк отметил значение дальнейшего всестороннего развития диалога между двумя странами и подчеркнул, что Россия и Китай демонстрируют мировому сообществу пример конструктивного сотрудничества, построенного на принципах добрососедства, доверия и ответственности.

«Со стороны «Единой России» мы всячески способствуем укреплению связей между нашими партиями и народами. КПК и «Единая Россия» действуют на основе соглашения о сотрудничестве, и мы стремимся развивать многосторонние контакты с Китаем, поддерживая не только межпартийный диалог, но и всесторонне развивая взаимодействие на уровне народной дипломатии. С каждым годом наши связи расширяются, углубляя взаимную интеграцию в экономической и социально-культурной сферах, а также в вопросах укрепления безопасности двух стран», - заявил он.

По словам депутата, успешное российско-китайское сотрудничество развивается в рамках уже ставших традиционными заседаний межпартийного диалога и Форума. На этом фоне эффективно расширять контакты между регионами России и китайскими провинциями, полагает он.

Железняк добавил, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами, уважающими интересы друг друга. «Это в первую очередь демонстрируют доверительные отношения и интенсивные контакты лидеров наших стран. Задача ведущих политических сил РФ и КНР, которыми являются Коммунистическая партия Китая и «Единая Россия», приложить все необходимые усилия, чтобы способствовать максимально эффективной реализации намеченных проектов между нашими странами и постоянно искать новые формы сотрудничества. В числе приоритетных задач - содействие сопряжению двух крупнейших проектов ЕАЭС и нового Шелкового пути, которое ускорит развитие регионов нашей страны и КНР», - сказал замсекретаря Генсовета Партии.