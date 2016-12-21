Железняк: убийство Карлова направлено на срыв договорённостей России, Турции и Ирана
«Объединение усилий наших стран необходимо для того, чтобы приблизить завершение сирийского конфликта и нормализацию ситуации в регионе. При этом главными задачами остаются сохранение жизней людей в Сирии и переход к мирному политическому урегулированию ситуации», - отметил парламентарий.
По мнению депутата, договорённостей между нашими тремя странами очень боятся террористы в Сирии и те, кто их финансирует. «На срыв нашего трёхстороннего сотрудничества было направлено подлое убийство в спину российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Чем значительнее наши успехи в борьбе с террором, тем ожесточённее их агония. Именно поэтому мы стремимся объединять усилия стран региона для ликвидации террористов и формирования эффективной системы противодействия этой угрозе», - подчеркнул Железняк.