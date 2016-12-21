ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Достигнутое в ходе встречи министров иностранных дел объединение усилий России, Турции и Ирана в борьбе с терроризмом и переводе сирийского урегулирования в политическое русло поможет достижению поставленных целей. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета по международным делам Сергей Железняк.

«Объединение усилий наших стран необходимо для того, чтобы приблизить завершение сирийского конфликта и нормализацию ситуации в регионе. При этом главными задачами остаются сохранение жизней людей в Сирии и переход к мирному политическому урегулированию ситуации», - отметил парламентарий.

По мнению депутата, договорённостей между нашими тремя странами очень боятся террористы в Сирии и те, кто их финансирует. «На срыв нашего трёхстороннего сотрудничества было направлено подлое убийство в спину российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Чем значительнее наши успехи в борьбе с террором, тем ожесточённее их агония. Именно поэтому мы стремимся объединять усилия стран региона для ликвидации террористов и формирования эффективной системы противодействия этой угрозе», - подчеркнул Железняк.