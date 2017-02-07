Желязняк: Трамп склонен разобраться в истинных причинах конфликта на Украине
07.02.2017, 12:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент США заявляет о готовности искать в мире не врагов, а союзников, и только начинает выстраивать конфигурацию новой внешнеполитической платформы, считает заместитель секретаря Генсовета Партии
Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на регулярные подстрекательства в отношении нашей страны со стороны антироссийски настроенных СМИ в их попытке вновь обвинить Россию в несуществующей агрессии, свидетельствует о том, что новый глава Белого дома склонен разобраться в истинных причинах конфликта на Украине. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя высказывания главы Белого Дома о ситуации на Юго-Востоке Украины.
«Трамп старается воздерживаться от действий по чужой указке, чтобы не оказаться заложником прежних деструктивных действий Обамы во внешней политике», - сказал Железняк.
«Первые шаги нового американского президента на международной арене свидетельствуют о его решимости проводить политику отличную от предшественника. Трамп заявляет о готовности искать в мире не врагов, а союзников, и только начинает выстраивать конфигурацию новой внешнеполитической платформы. При этом новый хозяин Белого Дома своими заявлениями и словами уже обостряет отношения с Китаем, Ираном, Мексикой и вводит в ступор традиционных партнеров США, привыкших сверять часы по Вашингтонскому времени», - отметил заместитель секретаря Генсовета Партии.
По его словам, руководители России и США прекрасно понимают, что у государств много накопившихся противоречий и будет не просто их преодолевать и находить решения. «Особенно после разрушительной политики предыдущей американской администрации в наших двусторонних отношениях. Мы начинаем с огромного минуса и для перехода к позитиву у новых властей США должно быть стремление к диалогу, равноправному и взаимно уважительному. Мы отмечаем, что риторика Трампа, которую он избрал в отношении России, не содержит бессмысленной агрессивности и оскорбительной безапелляционности, которая была у Обамы», - сказал Железняк.
Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на регулярные подстрекательства в отношении нашей страны со стороны антироссийски настроенных СМИ в их попытке вновь обвинить Россию в несуществующей агрессии, свидетельствует о том, что новый глава Белого дома склонен разобраться в истинных причинах конфликта на Украине. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя высказывания главы Белого Дома о ситуации на Юго-Востоке Украины.
«Трамп старается воздерживаться от действий по чужой указке, чтобы не оказаться заложником прежних деструктивных действий Обамы во внешней политике», - сказал Железняк.
«Первые шаги нового американского президента на международной арене свидетельствуют о его решимости проводить политику отличную от предшественника. Трамп заявляет о готовности искать в мире не врагов, а союзников, и только начинает выстраивать конфигурацию новой внешнеполитической платформы. При этом новый хозяин Белого Дома своими заявлениями и словами уже обостряет отношения с Китаем, Ираном, Мексикой и вводит в ступор традиционных партнеров США, привыкших сверять часы по Вашингтонскому времени», - отметил заместитель секретаря Генсовета Партии.
По его словам, руководители России и США прекрасно понимают, что у государств много накопившихся противоречий и будет не просто их преодолевать и находить решения. «Особенно после разрушительной политики предыдущей американской администрации в наших двусторонних отношениях. Мы начинаем с огромного минуса и для перехода к позитиву у новых властей США должно быть стремление к диалогу, равноправному и взаимно уважительному. Мы отмечаем, что риторика Трампа, которую он избрал в отношении России, не содержит бессмысленной агрессивности и оскорбительной безапелляционности, которая была у Обамы», - сказал Железняк.