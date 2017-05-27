ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня утром в посёлке Массандра (г. Ялта) произошло ДТП с участием автомобиля "КАМАЗ", сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что ялтинские спасатели оперативно отреагировали на сообщение об аварии и в кратчайшее время прибыли на место происшествия, приняли меры по эвакуации пострадавших и обеспечили тесное взаимодействие со службами экстренного реагирования.



По предварительной информации водитель КамАЗа не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки. В результате происшествия: пострадало 4 человека, из них женщина с двухлетним ребёнком получили травмы несовместимые с жизнью. Остальные пострадавшие, четырёхлетняя девочка и водитель, направлены в Ливадийскую больницу.

С помощью автокрана техника была убрана с проезжей части, а движение автотранспорта восстановлено. На месте происшествия работают следственные органы.