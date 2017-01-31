ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дональд Трамп подготовил ряд указов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией и предотвращение угрозы терроризма. Как объяснил Владимир Жириновский, действия нового главы США направлены на защиту американцев и постепенно получат поддержку всего коренного населения страны.

Выступая на «круглом столе», который проводила фракция ЛДПР в Госдуме РФ, Владимир Жириновский объяснил присутствующим, что указ, запрещающий въезд в США на 90 дней гражданам семи стран: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий приём беженцев на 120 дней, является необходимой мерой для защиты населения страны от угрозы терроризма. Лидер ЛДПР подчеркнул, что считает решение Трампа политически правильным, поскольку если не поставить заградительный барьер, может начаться гражданская война.

«Правильный указ президента США Дональда Трампа. Мы единственные поддержали сегодня его. Рядом с границами США сейчас находится около 300 миллионов мигрантов. Если не закрыть границы, их будет 500 миллионов, начнётся гражданская война. Мы последние белые, Европа сдалась, после неё и к нам придут, что тогда будем делать? Мы не сможем ничего больше производить. Вся Африка стремится приехать в Европу, раз здесь пособия 700 евро, зачем беженцу у себя там за 7 евро кочевряжиться? Поэтому глобализм - это гибель человечества», - подчеркнул Владимир Жириновский.