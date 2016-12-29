Жириновский предложил отдать оборот алкоголя под полный контроль государства
29.12.2016, 16:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Существует только одно средство для борьбы с оборотом нелегального и поддельного алкоголя – введение максимально жёстких мер со стороны государства, в том числе монополизация производства спирта, считает Владимир Жириновский.
По статистике, 20% рынка алкогольной продукции занимают аптечные настойки, в составе которых содержится спирт. Появилось даже такое понятие – "аптечный алкоголизм". Популярность таких бутылочек объясняется их дешевизной – 30 рублей за одну штуку и лёгкостью приобретения. Во многих случаях спиртосодержащую жидкость может купить даже ребёнок, бросив деньги в специальный автомат по продаже. В Иркутске доступность подобных жидкостей привела к трагедии – 72 человека погибли, отравившись лосьоном для ванн "Боярышник". Это отравление лосьоном для ванн стало самым массовым за всю историю современной России.
"В отставку отправить всех губернаторов, в регионах которых стоят эти автоматы. Это чудовищно. Такого нет ни в одной стране мира. Необходимо взять производство спирта под жёсткий контроль, поставить военизированную охрану на все заводы, где продают алкоголь. Нужно проверять, куда девается каждая капля. И ещё изъять из продажи все технические спирты, подобные средства для ванн. Напишите на них, что это яд, что человек вообще не должен к нему прикасаться. Напишите крупно: это средство, которое убивает всё живое. Немедленно закрывать любую торговую точку, где была обнаружена хотя бы бутылка нелегального алкоголя, и тогда продавцы будут бояться предлагать такой товар. Должны быть максимально жёсткие меры", - подчеркнул лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский отметил, что все аптечные настойки должны продаваться только по рецепту врача, предложив также поднять цену на подобные жидкости, увеличив ее с 30 до 300 рублей. Тогда спрос на подобную отраву резко упадёт.
По статистике, 20% рынка алкогольной продукции занимают аптечные настойки, в составе которых содержится спирт. Появилось даже такое понятие – "аптечный алкоголизм". Популярность таких бутылочек объясняется их дешевизной – 30 рублей за одну штуку и лёгкостью приобретения. Во многих случаях спиртосодержащую жидкость может купить даже ребёнок, бросив деньги в специальный автомат по продаже. В Иркутске доступность подобных жидкостей привела к трагедии – 72 человека погибли, отравившись лосьоном для ванн "Боярышник". Это отравление лосьоном для ванн стало самым массовым за всю историю современной России.
"В отставку отправить всех губернаторов, в регионах которых стоят эти автоматы. Это чудовищно. Такого нет ни в одной стране мира. Необходимо взять производство спирта под жёсткий контроль, поставить военизированную охрану на все заводы, где продают алкоголь. Нужно проверять, куда девается каждая капля. И ещё изъять из продажи все технические спирты, подобные средства для ванн. Напишите на них, что это яд, что человек вообще не должен к нему прикасаться. Напишите крупно: это средство, которое убивает всё живое. Немедленно закрывать любую торговую точку, где была обнаружена хотя бы бутылка нелегального алкоголя, и тогда продавцы будут бояться предлагать такой товар. Должны быть максимально жёсткие меры", - подчеркнул лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский отметил, что все аптечные настойки должны продаваться только по рецепту врача, предложив также поднять цену на подобные жидкости, увеличив ее с 30 до 300 рублей. Тогда спрос на подобную отраву резко упадёт.