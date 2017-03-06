Житель Набережных Челнов осуждён на 1,5 года за незаконную организацию игорного салона
06.03.2017, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура города Набережные Челны поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего Азата Шарафутдинова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет»).
Судом установлено, что в период с 15 по 30 октября 2016 года Шарафутдинов незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в нежилом помещении, расположенном в доме 38/106 на проспекте Автозаводский г. Набережные Челны. Преступный доход от незаконной деятельности составил 20 тыс. рублей.
Шарафутдинов свою вину полностью признал.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.