Судом установлено, что в период с 15 по 30 октября 2016 года Шарафутдинов незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в нежилом помещении, расположенном в доме 38/106 на проспекте Автозаводский г. Набережные Челны. Преступный доход от незаконной деятельности составил 20 тыс. рублей.

Шарафутдинов свою вину полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.