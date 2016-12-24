Житель Владикавказа осуждён за ложное сообщение об акте терроризма
24.12.2016, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 46-летний владикавказец получил 200 часов обязательных работ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 6 августа в правоохранительные органы республики поступила информация о том, что на телефон дежурной службы респукбликанского МЧС позвонил неизвестный мужчина, угрожая совершением террористического акта в г. Ярославле. По данному факту отделом дознания полиции №2 УВД по г. Владикавказ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).
Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД по Северной Осетии и УФСБ России по республике позволили в кратчайшие сроки установить и задержать жителя Владикавказа Геннадия Наумова, причастного к расследуемому преступлению.
Как выяснилось, анонимный звонок мужчина совершил из хулиганских побуждений, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении.
Промышленный районный суд г. Владикавказа, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Наумова, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ и приговорил к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.
Отметим, за последний год это не первый анонимный звонок, совершенный североосетинскими лже-террористами, в которых содержатся угрозы о совершении терактов. При этом необходимо отметить, что все «шутники» достаточно быстро выявляются и несут наказание. Кроме того, отныне все данные любителей неуместных розыгрышей по телефону будут публиковаться в средствах массовой информации.
Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД по Северной Осетии и УФСБ России по республике позволили в кратчайшие сроки установить и задержать жителя Владикавказа Геннадия Наумова, причастного к расследуемому преступлению.
Как выяснилось, анонимный звонок мужчина совершил из хулиганских побуждений, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении.
Промышленный районный суд г. Владикавказа, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Наумова, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ и приговорил к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.
Отметим, за последний год это не первый анонимный звонок, совершенный североосетинскими лже-террористами, в которых содержатся угрозы о совершении терактов. При этом необходимо отметить, что все «шутники» достаточно быстро выявляются и несут наказание. Кроме того, отныне все данные любителей неуместных розыгрышей по телефону будут публиковаться в средствах массовой информации.