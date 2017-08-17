ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми).

По версии следствия, не позднее августа 2017 года житель столицы разработал преступный план с целью незаконного материального обогащения путём совершения продажи людей. Согласно плану мужчина познакомился с четырьмя женщинами из РФ и стран СНГ, одна из которых мать несовершеннолетней, и предложил им помощь в организации кастинга в якобы модельное агентство. Затем мужнина подыскал покупателя для совершения сделки купли-продажи.

15 августа 2017 года фигурант был задержан сотрудниками полиции в одном из кафе, расположенном на Бескудниковском бульваре в городе Москве, при передаче денежных средств за продажу трёх женщин в размере 250 тысяч рублей. При этом сделка по продаже матери и её несовершеннолетней дочери не состоялась, по независящим от обвиняемого причинам.

Следствием допрошены все потерпевшие по уголовному делу, проведены более пяти очных ставок. Все ранее не знакомые друг с другом потерпевшие показали, что обвиняемый обладает способностями убеждения и его предложения не вызвали у них опасения. В ходе допроса обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления в полном объёме.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.