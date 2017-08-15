ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект «Активный гражданин» предлагает москвичам обсудить организацию работы взрослых и детских поликлиник. Предложения, за которые предстоит проголосовать жителям столицы, были выдвинуты медицинскими работниками во время первого этапа конкурса «Моя поликлиника».

Среди представленных идей — выдавать пациентам дневники здоровья, размещать в поликлиниках электронные системы оценки работы врачей и медсестёр, отправлять электронные рецепты сразу в аптеки. Чтобы повысить у юных горожан ответственность за своё здоровье, предлагается организовывать встречи с врачами в школах и детских садах. «Активные граждане» смогут также проголосовать за такие инновационные идеи, как слияние электронного дневника школьника с медицинской картой и создание блогов о диспансеризации и профилактике для детей и родителей в социальных сетях.

«Это голосование уникальное, так как впервые сами медики выдвинули свои идеи, как улучшить работу столичных поликлиник, каким должен быть облик московского врача, как повысить ответственность жителей столицы за своё здоровье и здоровье своих детей, что изменить в вопросах профилактики, как наладить более эффективное взаимодействие врача и пациента. Такое число идей говорит о том, что врачам не безразлично, как будет развиваться столичная медицина, что они готовы реализовывать самые разные, порой неожиданные решения для улучшения качества работы своих учреждений. На основании этих предложений “активные граждане” сделают выбор, что будет реализовано столичным Департаментом здравоохранения», — отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Профессиональный конкурс предложений «Моя поликлиника» среди медработников стартовал в начале года. В проекте «Активный гражданин» врачи, медсестры, лаборанты делились своими идеями по организации работы медучреждений. Среди тем мотивация пациентов к ответственности за свое здоровье, повышение авторитета медицинского работника, кодекс требований к облику московского врача, профилактика инфарктов и инсультов, а также повышение качества медицинских услуг в образовательных организациях, помощь часто болеющим детям и другие. В общей сложности поступило более 17 тысяч предложений по 14 темам.