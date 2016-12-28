Жителя Уфы будут судить за истязания детей
28.12.2016, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 43-летнего Ильгиза Глимянова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением с ними), п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание).
По версии следствия, Глимянов злоупотреблял алкоголем, в нетрезвом состоянии проявлял агрессию к детям, материально не обеспечивал своих троих детей: дочь 12 и сыновей 9 лет и 8 лет. Мальчики бродяжничали, пытались зарабатывать на еду сдачей лома металлов на переработку, неоднократно доставлялись сотрудниками полиции с улиц. Семья состояла на учете как неблагополучная.
С сентября 2015 до начала января 2016 года он систематически истязал детей: избивал 12 летнюю дочь и 9-летнего сына, связывал проволокой руки и ноги и избивал 8-летнего сына. Следы побоев обнаружили педагоги школы, где учились дети.
По версии следствия, Глимянов злоупотреблял алкоголем, в нетрезвом состоянии проявлял агрессию к детям, материально не обеспечивал своих троих детей: дочь 12 и сыновей 9 лет и 8 лет. Мальчики бродяжничали, пытались зарабатывать на еду сдачей лома металлов на переработку, неоднократно доставлялись сотрудниками полиции с улиц. Семья состояла на учете как неблагополучная.
С сентября 2015 до начала января 2016 года он систематически истязал детей: избивал 12 летнюю дочь и 9-летнего сына, связывал проволокой руки и ноги и избивал 8-летнего сына. Следы побоев обнаружили педагоги школы, где учились дети.