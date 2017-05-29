ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлёв предлагает ужесточить ответственность для тех, кто игнорирует депутатские запросы.

"В ближайшую неделю заседаний готовим проект поправки", — заявил Журавлёв.

Он пояснил, что подобное решение было принято им, в том числе, в связи с его запросом главе Сбербанка Герману Грефу, в котором парламентарий просил разъяснить причины, по которым до настоящего времени банк не открыл отделения в Крыму и Севастополе. По словам депутата, ответ на запрос он не получил.

"К большому сожалению, санкция за нарушение данного положения закона предусмотрена смехотворная – штраф в размере от одной до двух тысяч рублей… Поэтому буду вносить предложение об ужесточении наказания по этой статье", — заключил Журавлёв.