К 2021 году российская армия на 70% будет оснащена современным оружием
20.02.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Цель по достижению 70-процентного уровня оснащения армии России современным вооружением к 2021 году будет гарантированно выполнена, уже сейчас эта цифра составляет 58%. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на встрече с иностранными военными атташе в Госдуме.
«Уровень оснащения современным вооружением и военной техникой в целом по вооруженным силам достиг 58%, а в родах войск - от 42 до 65%. Не вызывает сомнения, что поставленная цель - обеспечение к 2021 году доли современного вооружения в российской армии не менее 70% будет гарантированно выполнена», - заявил Шаманов.
Депутат подчеркнул также, что сегодня НАТО наращивает свои силы у российских границ и увеличивает свой военный бюджет.
По его словам, сейчас этот бюджет «в пределах 920 млрд долларов».
Также депутат затронул тему борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) коалиции Запада в Ираке и Сирии не дали результатов и привели к расширению контролируемых террористами территорий.
«Вот уже не первый год коалиция стран во главе с США борется с ИГИЛ в Ираке и Сирии. За это время территории, контролируемые исламистами, даже расширились. Нелюди продолжают резать головы несогласным, разрушать уникальные памятники культуры и многое другое. Это не случайно, учитывая весьма пестрый состав коалиции, различные политические интересы ее участников», - сказал Шаманов.
Депутат подчеркнул, что Россия рассчитывает на конструктивное взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в сфере борьбы с международным терроризмом.
«Международный терроризм - это система сообщающихся сосудов, отрубили одну голову - выросли две новые, справиться с ним в одиночку даже группе стран невозможно, - сказал Шаманов. - Как у нас говорят, надо этим делом заниматься всем миром». «Поэтому мы надеемся на конструктивное взаимодействие прежде всего с президентом Америки (Дональдом) Трампом и вновь избранными лидерами ведущих государств Европы», - заключил парламентарий.
«Уровень оснащения современным вооружением и военной техникой в целом по вооруженным силам достиг 58%, а в родах войск - от 42 до 65%. Не вызывает сомнения, что поставленная цель - обеспечение к 2021 году доли современного вооружения в российской армии не менее 70% будет гарантированно выполнена», - заявил Шаманов.
Депутат подчеркнул также, что сегодня НАТО наращивает свои силы у российских границ и увеличивает свой военный бюджет.
По его словам, сейчас этот бюджет «в пределах 920 млрд долларов».
Также депутат затронул тему борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) коалиции Запада в Ираке и Сирии не дали результатов и привели к расширению контролируемых террористами территорий.
«Вот уже не первый год коалиция стран во главе с США борется с ИГИЛ в Ираке и Сирии. За это время территории, контролируемые исламистами, даже расширились. Нелюди продолжают резать головы несогласным, разрушать уникальные памятники культуры и многое другое. Это не случайно, учитывая весьма пестрый состав коалиции, различные политические интересы ее участников», - сказал Шаманов.
Депутат подчеркнул, что Россия рассчитывает на конструктивное взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в сфере борьбы с международным терроризмом.
«Международный терроризм - это система сообщающихся сосудов, отрубили одну голову - выросли две новые, справиться с ним в одиночку даже группе стран невозможно, - сказал Шаманов. - Как у нас говорят, надо этим делом заниматься всем миром». «Поэтому мы надеемся на конструктивное взаимодействие прежде всего с президентом Америки (Дональдом) Трампом и вновь избранными лидерами ведущих государств Европы», - заключил парламентарий.