К вопросу повышения пенсионного возраста нужен дифференцированный подход, полагают в Госдуме
31.08.2017, 18:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вопрос повышения пенсионного возраста нуждается в дифференцированном подходе. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе Андрей Исаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Вот иногда мы от министра финансов слышим, что надо повышать пенсионный возраст, потому что растут бюджетные расходы. Пенсионный возраст – это не регулятор бюджетных расходов, это регулятор рынка труда", - считает парламентарий.
Он напомнил, что сейчас пенсии работающих пенсионеров не индексируются. "Это, кстати, спорный вопрос, который наверняка будет обсуждаться в течение осенней сессии Госдумы, и будут искаться определённые компромиссные решения", - отметил Исаев.
"Я думаю, что, возможно, индексировать надо не всем. Если человек работает председателем правления банка, то ему можно не индексировать. Но если он работает в бюджетной сфере на низкой зарплате, допустим, техничка в школе или санитарка в больнице, то в этом случае пенсия должна индексироваться в полном объёме, потому что государство и муниципалитеты заинтересованы в труде этих людей. Между ситуацией неиндексации и идеей полной индексации лежит компромиссный вариант - это индексация тем, кто получает низкие зарплаты и работает на всех, на страну, на бюджет, на людей", - высказал своё мнение парламентарий.
При этом повышение пенсионного возраста не может быть самоцелью. "Во-первых, оно не приведёт к немедленному экономическому эффекту - это будет пошаговое движение, которое не даст большой экономии", - подчеркнул парламентарий.
В связи с этим он предложил пойти по пути дифференцированного подхода. "Есть категории, которые спокойно переживут повышение пенсионного возраста. Вот, например, начиная с этого года постепенно будет повышаться пенсионный возраст для государственных муниципальных служащих. Это не вызвало массовых протестов: наоборот, госслужащие вполне работоспособны. А в условиях, когда было жёсткое отсечение, они не могли оставаться дальше оставаться работать на постоянной основе, и их переводили на годовой контракт, что для них менее удобно и удачно. Точно так же мы можем найти категории, которые сами хотят продолжать работать и в отношении которых постепенно может приниматься решение о повышении пенсионного возраста", - заявил он.
Парламентарий также пояснил, что накопительная часть пенсии не имеет отношения к ныне живущим пенсионерам. "Это то, что накапливается у тех категорий населения, которые выйдут на пенсию в будущем, тех, кто моложе 1966 года рождения", - напомнил он.
По оценке Исаева, ЦБ провёл большую работу, проверил негосударственные пенсионные фонды, куда перечислялись соответствующие взносы. "Из более чем 100 негосударственных пенсионных фондов только чуть более 40 прошло аккредитацию. Создана обязательная система страхования соответствующих накоплений, аналогичная страхованию банковских вкладов. Хотя, конечно, что будет в номинале означать та сумма, которая застрахована, через 15-20 лет, вам не скажет никто.
В этой связи мы настаиваем на том, чтобы сделать участие в накопительной системе исключительно добровольным, причём эти взносы не должны облагаться налогами. А вот взносы обязательные, взымаемые государством, должны идти только на страховую пенсию, из которой выплачивается пенсия нынешним пенсионерам, но которая отмечается на счетах человека как его вклад, от которого будет зависеть его пенсия в будущем", - заключил Исаев.
"Вот иногда мы от министра финансов слышим, что надо повышать пенсионный возраст, потому что растут бюджетные расходы. Пенсионный возраст – это не регулятор бюджетных расходов, это регулятор рынка труда", - считает парламентарий.
Он напомнил, что сейчас пенсии работающих пенсионеров не индексируются. "Это, кстати, спорный вопрос, который наверняка будет обсуждаться в течение осенней сессии Госдумы, и будут искаться определённые компромиссные решения", - отметил Исаев.
"Я думаю, что, возможно, индексировать надо не всем. Если человек работает председателем правления банка, то ему можно не индексировать. Но если он работает в бюджетной сфере на низкой зарплате, допустим, техничка в школе или санитарка в больнице, то в этом случае пенсия должна индексироваться в полном объёме, потому что государство и муниципалитеты заинтересованы в труде этих людей. Между ситуацией неиндексации и идеей полной индексации лежит компромиссный вариант - это индексация тем, кто получает низкие зарплаты и работает на всех, на страну, на бюджет, на людей", - высказал своё мнение парламентарий.
При этом повышение пенсионного возраста не может быть самоцелью. "Во-первых, оно не приведёт к немедленному экономическому эффекту - это будет пошаговое движение, которое не даст большой экономии", - подчеркнул парламентарий.
В связи с этим он предложил пойти по пути дифференцированного подхода. "Есть категории, которые спокойно переживут повышение пенсионного возраста. Вот, например, начиная с этого года постепенно будет повышаться пенсионный возраст для государственных муниципальных служащих. Это не вызвало массовых протестов: наоборот, госслужащие вполне работоспособны. А в условиях, когда было жёсткое отсечение, они не могли оставаться дальше оставаться работать на постоянной основе, и их переводили на годовой контракт, что для них менее удобно и удачно. Точно так же мы можем найти категории, которые сами хотят продолжать работать и в отношении которых постепенно может приниматься решение о повышении пенсионного возраста", - заявил он.
Парламентарий также пояснил, что накопительная часть пенсии не имеет отношения к ныне живущим пенсионерам. "Это то, что накапливается у тех категорий населения, которые выйдут на пенсию в будущем, тех, кто моложе 1966 года рождения", - напомнил он.
По оценке Исаева, ЦБ провёл большую работу, проверил негосударственные пенсионные фонды, куда перечислялись соответствующие взносы. "Из более чем 100 негосударственных пенсионных фондов только чуть более 40 прошло аккредитацию. Создана обязательная система страхования соответствующих накоплений, аналогичная страхованию банковских вкладов. Хотя, конечно, что будет в номинале означать та сумма, которая застрахована, через 15-20 лет, вам не скажет никто.
В этой связи мы настаиваем на том, чтобы сделать участие в накопительной системе исключительно добровольным, причём эти взносы не должны облагаться налогами. А вот взносы обязательные, взымаемые государством, должны идти только на страховую пенсию, из которой выплачивается пенсия нынешним пенсионерам, но которая отмечается на счетах человека как его вклад, от которого будет зависеть его пенсия в будущем", - заключил Исаев.
Источник: Единая Россия