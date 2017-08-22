ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию объектов культуры в регионах, сообщает сайт Правительства РФ.



«Подписанными распоряжениями из резервного фонда Правительства Минкультуры России направляются бюджетные ассигнования в общем размере 402 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Федерации в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», – говорится в пояснительной записке к документу.



Средства предназначены для завершения строительства и оборудования Детского космического центра в Кирове, завершения строительства театра оперы и балета в Ижевске, реконструкции зданий драматического театра в Комсомольске-на-Амуре и Рязанского государственного областного театра для детей и молодёжи.



Документы рассмотрены и одобрены на заседании Правительства РФ 17 августа 2017 года.