ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России ввело ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ на территорию РФ.



В тексте сообщения на сайте кабмина, в частности, говорится: "Введено временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию в 2017 году. Цель принятых решений – обеспечить стабильную ситуацию на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует, не допустить роста цен на такие вещества. Эти регуляторные меры способствуют сохранению озонового слоя атмосферы".



