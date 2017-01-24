Карелова: индексация пенсий идёт по плану
24.01.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство в выполнении взятых социальных обязательств действует пунктуально, прокомментировала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова решения Правительства РФ, возвращающие прежнюю систему индексации и предусматривающие, в том числе, с 1 февраля индексацию страховой пенсии на 5,4 процента — уровень инфляции в 2016 году.
Вице-спикер Совета Федерации также напомнила, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 2,6 процента. Их размер составит 8803 рубля. А с 1 октября запланирован перерасчет пенсионных пособий военнослужащих.
Говоря о пенсиях работающим гражданам, Галина Карелова отметила, что, несмотря на принятое в связи со сложными экономическими условиями решение их не индексировать, пенсии все равно немного подрастут для тех, кто проработал не менее года. Это произойдет, утончила сенатор, за счет увеличения общего количества пенсионных баллов и роста их стоимости с 1 февраля, а также за счет повышения размера фиксированной части пенсии.
Вице-спикер Совета Федерации также напомнила, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 2,6 процента. Их размер составит 8803 рубля. А с 1 октября запланирован перерасчет пенсионных пособий военнослужащих.
Говоря о пенсиях работающим гражданам, Галина Карелова отметила, что, несмотря на принятое в связи со сложными экономическими условиями решение их не индексировать, пенсии все равно немного подрастут для тех, кто проработал не менее года. Это произойдет, утончила сенатор, за счет увеличения общего количества пенсионных баллов и роста их стоимости с 1 февраля, а также за счет повышения размера фиксированной части пенсии.