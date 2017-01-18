Кинотеатр "Таллин" на юго-западе Москвы ожидает реконструкция
18.01.2017, 17:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Кинотеатр «Таллин» в районе Котловка на юго-западе столицы ожидает реконструкция, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Двухэтажное здание на Севастопольском проспекте, дом 33 перестроят. Там заменят все несущие строительные конструкции.
"Таллин" — ещё один столичный кинотеатр, который ждёт реновация. Здание давно утратило функцию кинотеатра и центра притяжения жителей. После реконструкции кино вернётся в “Таллин”, а сам кинотеатр превратится в районный центр для всей семьи», — сказал Валерий Леонов.
Здесь откроются четыре современных кинозала, бар и детская игровая зона, появятся супермаркет, магазины, кафе и рестораны. «Таллин» превратится в районную площадку для проведения мастер-классов, фестивалей и спортивных соревнований.
Кинотеатр сделают комфортным для маломобильных горожан. Места для них предусмотрены как в кинозалах, так и в кафе и ресторанах. Лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Возле здания разместятся плоскостные автостоянки, сделают обустроенные тротуары и проезды.
Всего в Москве реконструируют 39 кинотеатров.
"Таллин" — ещё один столичный кинотеатр, который ждёт реновация. Здание давно утратило функцию кинотеатра и центра притяжения жителей. После реконструкции кино вернётся в “Таллин”, а сам кинотеатр превратится в районный центр для всей семьи», — сказал Валерий Леонов.
Здесь откроются четыре современных кинозала, бар и детская игровая зона, появятся супермаркет, магазины, кафе и рестораны. «Таллин» превратится в районную площадку для проведения мастер-классов, фестивалей и спортивных соревнований.
Кинотеатр сделают комфортным для маломобильных горожан. Места для них предусмотрены как в кинозалах, так и в кафе и ресторанах. Лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Возле здания разместятся плоскостные автостоянки, сделают обустроенные тротуары и проезды.
Всего в Москве реконструируют 39 кинотеатров.