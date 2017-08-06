В Кировской области распределили разрешения на добычу лося и медведя
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 августа в г. Кирове на базе стрелково-стендового клуба «Дороничи» прошло открытое распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области. В мероприятии приняли участие глава региона Игорь Васильев и и.о. заместителя Председателя Правительства области Максим Кочетков.
Приветствуя собравшихся, Игорь Васильев отметил, что сегодня в обстановке единения и праздника пройдёт розыгрыш лицензий на добычу охотничьих трофеев: медведя и лося в общедоступных охотничьих угодьях.
– Здорово, что у нас появляется традиция таких мероприятий, когда мы можем вместе собраться, пообщаться, посоревноваться и поучаствовать в «охот-лото», - сказал Игорь Васильев.
Напомним, что первое открытое распределение разрешений прошло в нашей области в мае этого года. Тогда для получения права на добычу кабана в министерство охраны окружающей среды Кировской области было подано 1031 заявления.
На этот раз для участия в распределении разрешений охотниками подано более 3-х тысяч заявлений. По его результатам было распределено 155 разрешений на добычу лося и 122 разрешения на медведя. Списки охотников, получивших право на добычу соответствующих видов охотничьих ресурсов, будут размещены на сайте управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области.
Отметим, что, начиная с 2017 г., распределение разрешений в общедоступные охотничьи угодья на наиболее ценные виды охотничьих ресурсов в Кировской области по новым правилам – методом случайной выборки – будет проводиться на регулярной основе.
В настоящее время в Кировской области насчитывается почти 38 тысяч охотников. Наиболее значимыми видами охотресурсов являются медведь, лось и кабан.
Сегодня же на стрелковом стенде клуба «Дороничи», были проведены командные соревнования по спортивно-охотничьей стрельбе «Охотничий марафон», в которых участвовало 14 команд со всей области, а также турнир на звание «Меткий стрелок». Все победители награждены дипломами и ценными подарками.