ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель КНР Си Цзиньпин подписал постановление о создании Национального парка тигра и леопарда. Его территория займет 1,5 миллиона гектаров и будет включать в себя земли провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Китайский национальный парк разделит свою восточную границу с "Землей леопарда", что значительно увеличит площадь обитания дальневосточных хищников.



Как и на юго-западе Приморья, занимаемые новым китайским нацпарком леса являются домом для одних из самых редких кошек на планете. По данным последних учетов, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и 540 амурских тигров. Большая часть популяций этих хищников сосредоточена в России, однако запрет на коммерческую заготовку древесины в северо-восточном Китае, ужесточение борьбы с браконьерством и другие предпринятые за последние годы в КНР меры оказали положительное влияние на местную экосистему, и сегодня леопарды и тигры свободно пересекают государственную границу.



"Решение о создании нового нацпарка можно, без преувеличения, считать историческим событием, ведь оно означает, что сразу в двух странах на территории в почти 18 тысяч квадратных километров смогут жить в безопасности редчайшие крупные кошки планеты, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ "Земля леопарда". – Китайской стороне необходимо приложить немало усилий для повышения качества местообитаний редких кошек. Однако мы уверены, что тесное сотрудничество двух национальных парков даст возможность добиться больших результатов как в изучении, так и в сохранении популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра".