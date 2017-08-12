ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Польше идёт дальнейшая раскрутка маховика откровенно националистической, русофобской политики, которая сегодня уже стала визитной карточкой этой страны. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление главы МИД Польши.

По словам сенатора, заявление главы польского МИД имеет к истории лишь опосредованное отношение.

"Считаю, что западу в целом давно пора задуматься. Ведь совершенно очевидно, что уродливый польский феномен есть в определяющей мере прямой результат бездумного расширения североатлантического альянса на восток, произведённого, в том числе, и без учёта менталитета проживающих там народов", – отметил Клинцевич.

По мнению первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности, "Польша, возомнив себя наконечником копья, направленного против России, форпостом НАТО в Европе, в буквальном смысле отвязалась", а провокации следуют одна за другой.

"Лично у меня нет веры, что в этой стране, поражённой до самых корней вирусом национализма, может в обозримой перспективе возобладать какая-то разумная линия по отношению к России, а потому обращаюсь к ведущим политикам Запада: успокойте польское руководство. Наше терпение не беспредельно", – заявил Клинцевич.