ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подписав раскритикованный им закон о новых антироссийских санкциях, президент США Дональд Трамп, по сути, признал свое поражение. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Понятно, что ход внутриполитической борьбы в США волнует нас лишь в той степени, в какой она влияет на отношения между двумя нашими двумя странами. В каком-то смысле этот закон в его нынешнем виде отразил соотношение сил между американским президентом и Конгрессом, которое сложилось в данный конкретный момент», - считает парламентарий.

По его мнению, не стоит делать основной упор на субъективные факторы. «Положения закона, направленные против России, прямо вытекают из внешней политики США, которая вот уже на протяжении многих десятилетий являет собой неизменную субстанцию. Понятно, что вводить такие санкции, например, в 90-х годах прошлого века не было никакой надобности. Другое дело - сегодня, когда США реально чувствуют противодействие с нашей стороны своим гегемонистским устремлениям», - отметил сенатор.