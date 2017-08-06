Клинцевич: санкции против КНДР должны сочетаться с политическим диалогом
06.08.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Санкции против КНДР должны сочетаться с политическим диалогом, недопустимы односторонние решения по отношению к Пхеньяну, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Поддержав в Совете Безопасности ООН предложенную США резолюцию, расширяющую санкции против Северной Кореи, Россия уже в который раз доказала, что является ответственной страной», - сказал сенатор.
По его словам, Россия не «встала в позу», заблокировав данную резолюцию назло США, хотя примеры действий подобного рода есть. «Так, те же США в своё время проголосовали в ООН против резолюции о борьбе против героизации нацизма только потому, что её инициировала Россия. Но это - не наш путь», - отметил он.
По мнению сенатора, санкции против Северной Кореи могут быть эффективны только при соблюдении двух принципиальных условий. «Они должны быть поддержаны всем мировым сообществом, а не вводиться в одностороннем порядке, и обязательно сочетаться с политическим диалогом. Между тем вопрос, готовы ли США к такому диалогу, по-прежнему остается открытым», - заключил Клинцевич.
СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.
«Поддержав в Совете Безопасности ООН предложенную США резолюцию, расширяющую санкции против Северной Кореи, Россия уже в который раз доказала, что является ответственной страной», - сказал сенатор.
По его словам, Россия не «встала в позу», заблокировав данную резолюцию назло США, хотя примеры действий подобного рода есть. «Так, те же США в своё время проголосовали в ООН против резолюции о борьбе против героизации нацизма только потому, что её инициировала Россия. Но это - не наш путь», - отметил он.
По мнению сенатора, санкции против Северной Кореи могут быть эффективны только при соблюдении двух принципиальных условий. «Они должны быть поддержаны всем мировым сообществом, а не вводиться в одностороннем порядке, и обязательно сочетаться с политическим диалогом. Между тем вопрос, готовы ли США к такому диалогу, по-прежнему остается открытым», - заключил Клинцевич.
СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.
Источник: https://er.ru