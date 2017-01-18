Крымские аграрии начнут получать господдержку с февраля
18.01.2017, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Доведение средств господдержки крымским аграриям должно начаться с февраля – Андрей Рюмшин
Доведение средств господдержки крымским аграриям должно начаться с февраля, сразу после оформления всех надлежащих документов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин по итогам селекторного совещания в режиме видеоконференции с первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулатом Хатуовым.
«В текущем году на развитие сельского хозяйства Крыма Минсельхоз России планирует направить 1,6 миллиарда рублей. Джамбулат Хизирович Хатуов поручил ускорить процесс организации финансирования агропромышленного комплекса Республики. Как только к нам поступит заявочная документация из районов, сразу же начнем распределять средства. Учитывая опыт прошлого года, когда деньги пришли в Крым в конце июля, а районы еще месяц раскачивались, всех глав муниципальных образований призываю сосредоточиться и начать готовить сельхозтоваропроизводителей к освоению финансов», - сообщил министр.
Участники совещания обсудили итоги работы регионального министерства за прошедший год и определили направления развития сельского хозяйства Республики Крым на 2017 год.
В числе приоритетных направлений работы министр сельского хозяйства Крыма выделил освоение сельхозземель, закладку и уход за садами, строительство теплиц, развитие кооперации и налаживание агрологистики.
Доведение средств господдержки крымским аграриям должно начаться с февраля, сразу после оформления всех надлежащих документов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин по итогам селекторного совещания в режиме видеоконференции с первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулатом Хатуовым.
«В текущем году на развитие сельского хозяйства Крыма Минсельхоз России планирует направить 1,6 миллиарда рублей. Джамбулат Хизирович Хатуов поручил ускорить процесс организации финансирования агропромышленного комплекса Республики. Как только к нам поступит заявочная документация из районов, сразу же начнем распределять средства. Учитывая опыт прошлого года, когда деньги пришли в Крым в конце июля, а районы еще месяц раскачивались, всех глав муниципальных образований призываю сосредоточиться и начать готовить сельхозтоваропроизводителей к освоению финансов», - сообщил министр.
Участники совещания обсудили итоги работы регионального министерства за прошедший год и определили направления развития сельского хозяйства Республики Крым на 2017 год.
В числе приоритетных направлений работы министр сельского хозяйства Крыма выделил освоение сельхозземель, закладку и уход за садами, строительство теплиц, развитие кооперации и налаживание агрологистики.