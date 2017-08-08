ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Маниле в рамках ежегодных мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств стран «десятки», прошедшая под знаком 50-летия данного объединения. В приуроченном к этой данного объединения. В приуроченном к этой дате поздравительном послании Президента Российской Федерации В.В.Путина отмечен растущий авторитет Ассоциации на международной арене, выражена поддержка усилиям партнёров по углублению региональной интеграции и взаимосвязанности, обеспечению мира, безопасности и стабильности в АТР.



Стороны обсудили ход реализации достигнутых в 2016 году на российско-асеановском саммите в Сочи договорённостей по укреплению диалогового партнёрства на таких направлениях, как политика и безопасность, экономика, культура, гуманитарные связи. Министры приняли заявление по борьбе с международным терроризмом, одобрили «дорожную карту» реализации рекомендаций Группы видных деятелей Россия-АСЕАН, запустили новый механизм диалога – объединённую сеть экспертных центров.



Обмен мнениями по международной и региональной повестке дня подтвердил совпадение или близость позиций сторон по ключевым проблемам, включая становление в Азиатско-Тихоокеанском регионе всеобъемлющей, сбалансированной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества.



Участники мероприятия высказались за дальнейшее развитие отношений Ассоциации с ШОС в русле формирования сети многосторонней дипломатии, отражающей полицентричное устройство региона.