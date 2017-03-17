Лавров провёл встречу с представителями российских некоммерческих организаций
17.03.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 марта состоялась ежегодная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с представителями отечественных некоммерческих организаций.
В ходе обсуждения вопросов совместной работы по формированию атмосферы доверия в диалоге с зарубежными партнёрами отмечалось, что Россия продолжает придерживаться самостоятельной и прагматичной внешней политики, базирующейся на принципах невмешательства во внутренние дела государств, приверженности международному праву, коллективного поиска ответов на общие вызовы и угрозы.
В ходе обсуждения вопросов совместной работы по формированию атмосферы доверия в диалоге с зарубежными партнёрами отмечалось, что Россия продолжает придерживаться самостоятельной и прагматичной внешней политики, базирующейся на принципах невмешательства во внутренние дела государств, приверженности международному праву, коллективного поиска ответов на общие вызовы и угрозы.